В Ростовской области бушует пожар в лесу на 9,5 гектара

Фото: ГУ МЧС по РО.

В Цимлянском районе Ростовской области произошел крупный лесной пожар. Он вспыхнул 25 августа в середине дня в станице Красноярской, на территории Цимлянского лесничества. Площадь возгорания достигла 9,5 гектара. Спустя четыре часа огонь удалось локализовать, сообщили в ГУ МЧС по региону.На данный момент продолжается тушение пожара. Информации о пострадавших нет.Последний раз лесной пожар в этом районе был зафиксирован в июле, когда сгорело около одного гектара растительности. Несмотря на снижение температуры, в регионе продолжает действовать противопожарный режим.