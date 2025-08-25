Новости
В Ростовской области бушует пожар в лесу на 9,5 гектара

В Цимлянском районе Ростовской области произошел крупный лесной пожар. Он вспыхнул 25 августа в середине дня в станице Красноярской, на территории Цимлянского лесничества. Площадь возгорания достигла 9,5 гектара. Спустя четыре часа огонь удалось локализовать, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На данный момент продолжается тушение пожара. Информации о пострадавших нет.

Последний раз лесной пожар в этом районе был зафиксирован в июле, когда сгорело около одного гектара растительности. Несмотря на снижение температуры, в регионе продолжает действовать противопожарный режим.
Фото: ГУ МЧС по РО.
