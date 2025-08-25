Фото: Дондей

Суд отклонил доводы защиты Виталия Кушнарева о недопустимости доказательств его вины. Очередное заседание прошло 25 августа в Железнодорожном суде Ростова. Об этом сообщает Donday.Защита экс-министра транспорта Ростовской области утверждала, что аудиозапись разговора Кушнарева и Селезнева может быть поддельной. Николай Селезнев записал диалог на свой телефон, а затем переслал на компьютер и записал на CD-диск, который передал сотруднику ФСБ. Защита считает, что Селезнев мог смонтировать часть разговора после записи.В суд вызвали московских экспертов для проверки доказательств 20 августа. Однако они не смогли дать ясных ответов на вопросы адвоката Кушнарева. Эксперты проводили экспертизу копии записи, а не оригинальной.Адвокат Кушнарева заявил, что запись могла быть изменена после переноса на компьютер. Однако суд отклонил ходатайство о признании доказательств недействительными, посчитав, что экспертиза была проведена правильно.Следующее заседание назначено на 8 сентября. Защита Кушнарева подготовила адвокатский запрос, результаты которого представит на следующем слушании.