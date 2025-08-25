Суд отклонил доводы защиты Виталия Кушнарева о недопустимости доказательств его вины
Суд отклонил доводы защиты Виталия Кушнарева о недопустимости доказательств его вины. Очередное заседание прошло 25 августа в Железнодорожном суде Ростова. Об этом сообщает Donday.
Защита экс-министра транспорта Ростовской области утверждала, что аудиозапись разговора Кушнарева и Селезнева может быть поддельной. Николай Селезнев записал диалог на свой телефон, а затем переслал на компьютер и записал на CD-диск, который передал сотруднику ФСБ. Защита считает, что Селезнев мог смонтировать часть разговора после записи.
В суд вызвали московских экспертов для проверки доказательств 20 августа. Однако они не смогли дать ясных ответов на вопросы адвоката Кушнарева. Эксперты проводили экспертизу копии записи, а не оригинальной.
Адвокат Кушнарева заявил, что запись могла быть изменена после переноса на компьютер. Однако суд отклонил ходатайство о признании доказательств недействительными, посчитав, что экспертиза была проведена правильно.
Следующее заседание назначено на 8 сентября. Защита Кушнарева подготовила адвокатский запрос, результаты которого представит на следующем слушании.