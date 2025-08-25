Фото: Дондей

В Ростове инспектора ДПС поймали на взятке. Инцидент случился 22 августа 2025 года во время дежурства в Ленинском районе.По имеющейся информации, сотрудник остановил на дороге машину с частично закрытыми номерами. По всей видимости, он пригрозил водителю лишением прав. Инспектор запросил взятку, чтобы не составлять протокол против нарушителя. Так, на руки подозреваемый получил 20 тысяч рублей.Как уточнили в СУ СКР по Ростовской области, в этот же день сотрудник Госавтоинспекции был задержан. В результате допроса он признал свою вину.Если против него соберут достаточную доказательную базу, ему может грозить не только штраф, но даже лишение свободы до шести лет.