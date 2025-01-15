На СВО погиб младший сержант из Ростовской области

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В зоне СВО погиб младший сержант из Ростовской области. При выполнении боевой задачи 17 октября 2024 года Семен Семенов получил смертельное ранение.Парень родился в 2003 году в городе Пролетарске. Отучился Семен в средней школе № 1. После прохождения срочной службы решил отдать долг Родине. В апреле 2024 года подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции.Семен Семенов служил в звании младшего сержанта, командира отделения мотористов понтонного взвода. Во время выполнения боевого задания 17 октября 2024 года боец погиб.«Наша неделя. Пролетарск» сообщает, что у бойца остались мама Наталья Васильевна, отец Андрей Юрьевич, брат Богдан и сестра Олеся.Прощание с Семеном Семеновым состоится 17 января в 12.30 в городе Пролетарске, в переулке Огневском, 112.