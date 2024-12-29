Фото: «Наша Неделя. Пролетарск»

В зоне СВО погиб 50-летний огнеметчик родом из Ростовской области. Жизнь Андрея Тузова трагически оборвалась на одном из боевых заданий.Мужчина родился в Пролетарске. Он окончил среднюю школу № 1. В Пролетарском аграрно-технологическом техникуме получил специальность «Агроном». Срочную службу проходил на Дальнем Востоке.Андрей Тузов решил отдать долг Родине и отправился на передовую. Во время выполнения боевого здания 3 ноября текущего года боец получил ранение, несовместимое с жизнью.У мужчины остались 24-летняя дочь, двое братьев и пожилые родители. Близкие отзываются об Андрее как об общительном человеке, сообщает газета «Наша Неделя. Пролетарск».Прощание с Андреем Тузовым состоится 30 декабря 2024 года в 12:00 по адресу: город Пролетарск, переулок Кирпичный, 122.