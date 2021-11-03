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На спутницу самокатчика, сбившего в Анапе ростовского врача, завели уголовное дело

На спутницу самокатчика, сбившего в Анапе ростовского врача, завели уголовное дело

На спутницу самокатчика, сбившего в Анапе 47-летнюю ростовчанку, завели уголовное дело. Эльмиру М., как и 25-летнего Сергея Ч., подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Им грозит до полугода ареста. Дела объединили в одно производство и расследуют военным следственным отделом СКР по Краснодарскому гарнизону.

Потерпевшая Елена Квасова рассказала DonDay.ru, что ей пришлось пройти несколько судебно-медицинских осмотров и допросов. Теперь женщина ждет справедливого суда.



Напомним, ЧП случилось 17 июля на набережной в Анапе. 47-летняя врач-ревматолог гуляла вместе с подругой, когда в них врезался парень на самокате. Елена почувствовала сильный удар в голову. Парень оставил свой номер телефона и уехал вместе со своей пассажиркой. Молодые люди были на свидании.



Подруга пострадавшей вызвала медиков, которые доставили Елену в травматологию. Женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом левой плечевой кости со смещением, ссадины и ушибы мягких тканей. В Областной клинической больнице № 2 Ростова-на-Дону 21 июля Елене провели сложную операцию – зафиксировали пластинами плечевую кость. Однако локоть и плечевой сустав женщины до сих пор работают не полностью.

Как выяснилось позже, сбивший ее парень - военнослужащий, поэтому делом занимается военная прокуратура.
Фото: DonDay.ru.
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