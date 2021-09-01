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На самокатчика, сбившего в Анапе врача из Ростова, завели уголовное дело

На самокатчика, сбившего в Анапе врача из Ростова, завели уголовное дело
В отношении 25-летнего военнослужащего, сбившего на самокате врача из Ростова Елену Квасову, возбудили уголовное дело. Сергея Ч. подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как сообщал Rostov.ru, ЧП случилось 17 июля на набережной в Анапе. 47-летняя врач-ревматолог гуляла вместе с подругой, когда в них врезался парень на самокате. Елена почувствовала сильный удар в голову. Парень оставил свой номер телефона и уехал вместе со своей пассажиркой. Молодые люди были на свидании.

Подруга пострадавшей вызвала медиков, которые доставили Елену в травматологию. Женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом левой плечевой кости со смещением, ссадины и ушибы мягких тканей. В Областной клинической больнице № 2 Ростова-на-Дону 21 июля Елене провели сложную операцию – зафиксировали пластинами плечевую кость.

После оперативного вмешательства прошло полтора месяца. Женщина рассказала DonDay.ru, что находится на реабилитации – ее локоть и плечевой сустав работают не полностью.

Во время беседы с представителями правоохранительных органов Елена выяснила, что молодой человек, сбивший ее, – военнослужащий. В скором времени дело будет передано в военную прокуратуру. Кроме того, женщина намерена обратиться в Военное следственное управление СК России по ЮВО. Парню грозит до шести месяцев ареста.

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