Врач из Ростова попала под колеса электросамоката в Анапе
Врача-ревматолога из Ростова сбила девушка на электросамокате. Происшествие случилось на набережной в Анапе 17 июля. О своей неудачной поездке в курортный город пострадавшая рассказала порталу DonDay.ru.
Елена Квасова больше 20 лет проработала врачом в Ростове-на-Дону. 46-летняя женщина приехала в курортный город к восьмилетней дочери Ксении. В тот вечер Елена уложила дочь спать, а сама решила прогуляться по набережной вместе с подругой. Женщины шли неспешным шагом и беседовали, когда самокат сбил Елену. Девушка Эльвира, которая находилась за рулем, не думала, что у женщины будут такие серьезные травмы. Она оставила свой номер и поехала дальше.
Однако врачу становилось все хуже. Подруга Елены вызвала бригаду скорой помощи. Диагноз оказался намного серьезнее, чем предполагала сама пострадавшая. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом левой плечевой кости со смещением, ссадины и ушибы мягких тканей. В тот же день медики сообщили о случившемся в полицию. Но личных данных от девушки-самокатчицы Елена не добилась.
Ростовчанка прошла судебно-медицинское освидетельствование. Сейчас она лежит в отделении травматологии и ортопедии Областной клинической больницы № 2 в Ростове. 21 июля Елену ждет сложная операция.
– Мою плечевую кость зафиксируют пластинами, – рассказала Елена Квасова. – Какое-то время я не смогу работать, а у меня на иждивении – несовершеннолетняя дочь.
Женщина уже написала заявление в прокуратуру и собирается обратиться в суд.
В Анапе запретили кататься на электросамокатах по набережной несколько месяцев назад. Однако многие горожане игнорируют постановление главы администрации, что и приводит к подобным ЧП.