В Ростове парень получил 10 суток ареста за «пьяную» езду на самокате

Кировский суд Ростова-на-Дону назначил наказание 26-летнему местному жителю. Парня обвинили в «пьяной» езде на самокате.12 сентября он катался на двухколесном транспорте. Сотрудники ГИБДД заметили, что парень был пьян. Правоохранители остановили самокатчика и попросили пройти медосвидетельствование. Однако ростовчанин отказался, и его доставили в отдел полиции № 3. Там на парня составили административный протокол и отправили в спецприемник на 10 суток.Суд признал самокатчика виновным и назначил наказание в виде административного ареста еще на 10 суток. Если парень попадется на «пьяной» езде снова, ему будет грозить уголовная ответственность, предусматривающая до двух лет лишения свободы.