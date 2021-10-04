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В Ростове парень получил 10 суток ареста за «пьяную» езду на самокате

В Ростове парень получил 10 суток ареста за «пьяную» езду на самокате
Кировский суд Ростова-на-Дону назначил наказание 26-летнему местному жителю. Парня обвинили в «пьяной» езде на самокате.

12 сентября он катался на двухколесном транспорте. Сотрудники ГИБДД заметили, что парень был пьян. Правоохранители остановили самокатчика и попросили пройти медосвидетельствование. Однако ростовчанин отказался, и его доставили в отдел полиции № 3. Там на парня составили административный протокол и отправили в спецприемник на 10 суток.

Суд признал самокатчика виновным и назначил наказание в виде административного ареста еще на 10 суток. Если парень попадется на «пьяной» езде снова, ему будет грозить уголовная ответственность, предусматривающая до двух лет лишения свободы.
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