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Ростов накроют магнитные бури из-за мощнейшей вспышки на Солнце

Ростов накроют магнитные бури из-за мощнейшей вспышки на Солнце
Утром 8 мая произошла мощная вспышка на Солнце. Из-за этого в Ростове ожидаются магнитные бури. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По данным экспертов, зарегистрирован крупный выброс массы в сторону Земли. До этого была двойная X-вспышка на Солнце утром 8 мая. Первая произошла еще в 05:00, а вторая - примерно в 08:00. Обе вспышки по силе достигли уровня X1 (сильный).

Из-за этого ростовчан ждет серия магнитных бурь. По предварительным данным, приход солнечных масс к Земле прогнозируют в субботу, 11 мая. Возможная сила магнитных бурь - G2-G3.

Метеозависимым горожанам в этот период придется нелегко. Стоит воздержаться от физических и умственных нагрузок и больше отдыхать. В это время рекомендуется в пищу принимать полезные продукты, кофе лучше не злоупотреблять.
Фото: Ростов ру
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