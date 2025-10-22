Фото: Администрация Ростова

У главы Ростова с 1 января 2026 года появятся два первых заместителя. Изменения в структуре администрации города были вынесены на обсуждения на 2-м заседании Городской Думы. Депутаты проголосовали за изменения.Будет исключена должность заместителя главы по транспорту и дорожному хозяйству, а также заместителя главы по взаимодействию с административными органами, ГО и ЧС. Кроме того, перестанут существовать должности заместителя главы по организационно-правовым и кадровым вопросам и заместителя главы — начальника Муниципального казначейства города.Вместо этих должностей у главы города появятся два первых заместителя, которые будут курировать работу заместителей главы по следующим направлениям: экономика, ЖКХ, строительство и архитектура, социальные вопросы, а также кадровые дела.