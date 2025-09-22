Во время затмения на Солнце произошел редкий двойной выброс массы

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце во время затмения произошел двойной выброс массы. Об этом сообщили специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.Событие с выбросом двух гигантских протубертанцев (скопление плазмы) произошло 21 сентября около 22:30. Размер каждого – около миллиона километров. Это примерно в 70 раз больше размера Земли. В сентябре это первое событие такого масштаба.Выброс опасности для Земли не представляет. Однако событие может стать причиной магнитных бурь. 22 сентября наблюдается слабая буря уровня G1.