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На содержание помещений донской таможни потратят почти 8 млн рублей

На содержание помещений донской таможни потратят почти 8 млн рублей
Год содержания пяти объектов донской таможни обойдется в 7,9 миллиона рублей. Деньги выделили из федерального бюджета. Соответствующую информацию на портале госзакупок опубликовало Южное таможенное управление.

Согласно документации исполнители год должны круглосуточно следить за водоснабжением, теплоснабжением и канализационной системой пяти объектов таможни, в том числе гаражного комплекса и производственного здания.

В помещении Южной оперативной таможни требуется только уборка. Порядок пятиэтажного здания площадью почти две тысячи квадратных метров обойдется в 1,8 миллиона рублей.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 28 января. Победителя определят в этот же день.

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