На содержание помещений донской таможни потратят почти 8 млн рублей



Год содержания пяти объектов донской таможни обойдется в 7,9 миллиона рублей. Деньги выделили из федерального бюджета. Соответствующую информацию на портале госзакупок опубликовало Южное таможенное управление.



Согласно документации исполнители год должны круглосуточно следить за водоснабжением, теплоснабжением и канализационной системой пяти объектов таможни, в том числе гаражного комплекса и производственного здания.



В помещении Южной оперативной таможни требуется только уборка. Порядок пятиэтажного здания площадью почти две тысячи квадратных метров обойдется в 1,8 миллиона рублей.



Заявку на участие в конкурсе можно подать до 28 января. Победителя определят в этот же день.