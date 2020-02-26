Озеленение набережной и Фонтанной площади в Ростове обойдется в 2,5 млн рублей



Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону планирует в апреле привести в порядок парковую зону городской набережной и Фонтанную площадь. На озеленение необходимо 2,5 миллиона рублей. Ведомство ищет подрядчика на портале госзакупок.



Согласно документации исполнитель контракта за выделенные средства с 1 по 30 апреля должен ежедневно убирать тротуары и дорожки, следить за чистотой урн, скамеек, цветочных композиций и ваз, а также поливать газоны и цветники.



Подрядчика определят 11 марта. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 6 марта.