На Северном произошел мощный взрыв, после чего начался пожар в доме

Фото: Ростов ру.

В СНТ Ростова-на-Дону произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар. Инцидент случился вечером 29 октября на Престижной улице в СНТ "Труд".Многие местные жители уже находились дома, когда случился взрыв.. Сначала раздался громкий хлопок, который сильно напугал людей. Они поспешили выбежать на улицу и увидели горящий частный дом.Официальные сведения от МЧС о происшествии пока отсутствуют. Неясно также, находились ли в момент взрыва люди в здании. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные спасатели.