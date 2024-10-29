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На Северном произошел мощный взрыв, после чего начался пожар в доме

На Северном произошел мощный взрыв, после чего начался пожар в доме
В СНТ Ростова-на-Дону произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар. Инцидент случился вечером 29 октября на Престижной улице в СНТ "Труд".

Многие местные жители уже находились дома, когда случился взрыв.. Сначала раздался громкий хлопок, который сильно напугал людей. Они поспешили выбежать на улицу и увидели горящий частный дом.

Официальные сведения от МЧС о происшествии пока отсутствуют. Неясно также, находились ли в момент взрыва люди в здании. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные спасатели.
Фото: Ростов ру.
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