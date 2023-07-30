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Под Таганрогом 30 июля прогремел мощный взрыв

Под Таганрогом 30 июля прогремел мощный взрыв
В Неклиновском районе Ростовской области произошел взрыв. ЧП случилось вечером 30 июля в хуторе Дарагановка.

Звук грохота раздался около 21:30. По словам местных жителей, беспилотник влетел в частный дом, задев забор. На месте происшествия начался пожар. В ближайших домах пропало электричество.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет. На месте работают пожарные.

Пару дней назад подобное ЧП случилось в Таганроге. Ракета прилетела с украинской стороны и разрушила жилой многоквартирный дом.
Фото: Соцсети.
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