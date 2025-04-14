Александр Скрябин раскритиковал работу директора департамента транспорта Ростова

Фото: Александра Скрябина

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин выразил недовольство работой директора городского департамента транспорта Вадима Шкабарни. На планерном совещании 14 апреля, посвящённом вопросам общественного транспорта, Александр Скрябин отметил, что Вадим Шкабарня не всегда реагирует на его поручения.Глава города заявил, что если директор не готов работать над улучшением транспортного обслуживания, он может подать заявление об увольнении. Александр Скрябин дал Вадиму Шкабарне неделю на улучшение ситуации.Жители Ростова-на-Дону часто жалуются на переполненные автобусы и нехватку общественного транспорта на маршрутах.Напомним, Виталий Шкабарня был назначен на должность директора департамента транспорта в апреле 2022 года.