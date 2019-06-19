На реставрацию здания департамента ЖКХ в Ростове потратят 4,7 млн рублей



Власти Ростова потратят 4 781 354 рублей на ремонт здания городского департамента ЖКХ и энергетики. Как следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, постройка является объектом культурного наследия. Оно располагается по адресу: улица Социалистическая, 77.



Согласно документации, подрядчик должен в течение 120 дней после подписания контракта исследовать трёхэтажное здание, сделать необходимые замеры, составить проект и провести капитальный ремонт.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июля 2019 года. Их рассмотрят 17 июля. Сразу после заключения договора исполнитель должен приступить к работе.