На реставрацию исторического здания и музея в Азове потратят 1,6 млн рублей



В Азове на реставрацию музея и здания культурного наследия потратят 1 616 100 рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



В документации указано, что в городе проведут ремонт фасадов Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, а также здания II Городской управы и дома Ивана Иосифовича Шалашного. Оба объекта располагаются на улице Московской.



Последние заявки рассмотрят 6 июня. Подрядчик должен выполнить условия контракта в течение пяти месяцев с момента заключения договора.