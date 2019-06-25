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На разметку дорог в Ростове потратят около 1,5 миллиона рублей

На разметку дорог в Ростове потратят около 1,5 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону на разметку дорог потратят 1 355 802 рубля. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

В техническом задании указано, что на мосты и путепроводы города следует нанести термопластик и краску со светоотражающими элементами. В общей сложности термопластик должен покрыть более восьми километров разметки, краска — 123 квадратных метра дорожного полотна. Средства на работы выделяются из городского и областного бюджетов. Подрядчику нужно сделать всю работу в течение 45 дней после подписания контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 июля. Электронный аукцион состоится 12 июля.

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