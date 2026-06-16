Виталий Дьяков удивился уходу Байрамяна из «Ростова» в «Урал»
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением с Donday об уходе Хорена Байрамяна из стана желто-синих в «Урал».
Информация об уходе 34-летнего футболиста появилась во вторник, 16 июня.
Честно говоря, удивлен. Я думал, что Хорик закончит карьеру в «Ростове». Но он молодец, потому что принял решение двигаться дальше. Желаю ему удачи в «Урале».
Хорен Байрамян является одним из лидеров по количеству проведенных матчей за «Ростов». Всего в активе полузащитника 261 матч за желто-синих.