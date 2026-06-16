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Виталий Дьяков удивился уходу Байрамяна из «Ростова» в «Урал»

Виталий Дьяков удивился уходу Байрамяна из «Ростова» в «Урал»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением с Donday об уходе Хорена Байрамяна из стана желто-синих в «Урал».

Информация об уходе 34-летнего футболиста появилась во вторник, 16 июня.

Честно говоря, удивлен. Я думал, что Хорик закончит карьеру в «Ростове». Но он молодец, потому что принял решение двигаться дальше. Желаю ему удачи в «Урале».

- Естественно, важно, чтобы в клубе был лидер. Это всегда идет на пользу команде. Рядом с опытными футболистами молодежи проще расти и развивать футбольные качества. Конечно, для «Ростова» присутствие Хорена Байрамяна всегда было большим плюсом, несмотря на том, что в последнее время он редко появлялся на поле, – сказал Дьяков.


Хорен Байрамян является одним из лидеров по количеству проведенных матчей за «Ростов». Всего в активе полузащитника 261 матч за желто-синих.
Фото: ФК «Ростов»
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