Маслозавод с безотходной переработкой в Ростовской области продают за 250 млн рублей

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В Ростовской области продают маслозавод, предлагающий полный цикл безотходной переработки масличных культур. Предприятие, расположенное в хуторе Новопроциков Морозовского района, оценивается в 250 миллионов рублей. Объявление о продаже было размещено на популярной онлайн-площадке в июне текущего года.Главным преимуществом завода является его специализация на переработке специфического сырья, включая отходы семян подсолнечника, масличные примеси и остатки масложировых комбинатов. Такая технология не только снижает себестоимость сырья, но и вносит вклад в решение экологических задач региона.Производственный комплекс общей площадью 2 933,2 квадратного метра расположен на земельном участке 110,14 сотки. К этому добавляются 2 гектара земли в долгосрочной аренде с опцией последующего выкупа, что открывает перспективы для расширения.Производимая заводом продукция находит стабильный спрос на рынке.Техническое подсолнечное масло востребовано в различных промышленных сферах.Подсолнечный жмых (протеин 20-28%) – ценный компонент для производства кормов для сельскохозяйственных животных.Топливные пеллеты из лузги – экологичное и эффективное топливо, популярность которого растет.На территории базы площадью 1 гектар расположены два вместительных склада (1 800 и 1 000 кв. м), производственное здание (400 кв. м), весовая платформа грузоподъемностью 80 тонн, современная лаборатория, здание охраны и подсобные помещения. Также имеются емкости для хранения масла общим объемом 300 кубических метров (около 300 тонн). Покрытие территории базы выполнено из утрамбованного вторичного асфальта.Производственный комплекс оснащен всем необходимым для полного цикла переработки, включая:- Две линии первичной подработки масличной продукции.- Три линии прессования с восемью прессами.- Две дробильные установки.- Две линии грануляции для производства пеллет.В комплекте с заводом предлагается парк специализированной техники: трактор JCB agri погрузчик (2013 г. в.), новый погрузчик SDLG, два самосвала КамАЗ, а также комплект складских запасов для спецтехники и оборудования.