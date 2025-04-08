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На реставрацию здания Ростовского областного суда выделено почти 23 миллиона рублей. Подрядчик должен провести капитальный ремонт кровли, южного и западного фасадов, дворовых фасадов и двух кабинетов.Ростовский областной суд объявил тендер на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Социалистическая, 164/35. Объявление опубликовано на сайте госзакупок 8 апреля.Победитель конкурса получит 22,7 миллиона рублей за выполнение работ, которые должны быть завершены до 31 декабря 2025 года. Финансирование проекта осуществляется из федерального бюджета.Здание, построенное в 1914 году как окружной суд, имеет богатую историю. Архитектурный проект фасадов разработан ростовским архитектором Петром Любимовым при участии А. Г. Ерохина.С момента своего создания здание служит своим первоначальным целям более 110 лет. До революции здесь располагался окружной суд, а в советский период находились высшие донские региональные суды.С конца 1920-х годов часть здания заняла краевая прокуратура. Впоследствии здесь разместились президиум адвокатов, юридическая школа, филиал заочного юридического института и Железнодорожный суд.В 2003 году началось строительство нового восьмиэтажного корпуса областного суда, который был открыт в 2009 году. Новое здание соединено со старым двухэтажным переходом.