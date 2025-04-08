На реставрацию здания Ростовского областного суда выделено почти 23 миллиона рублей
На реставрацию здания Ростовского областного суда выделено почти 23 миллиона рублей. Подрядчик должен провести капитальный ремонт кровли, южного и западного фасадов, дворовых фасадов и двух кабинетов.
Ростовский областной суд объявил тендер на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Социалистическая, 164/35. Объявление опубликовано на сайте госзакупок 8 апреля.
Победитель конкурса получит 22,7 миллиона рублей за выполнение работ, которые должны быть завершены до 31 декабря 2025 года. Финансирование проекта осуществляется из федерального бюджета.
Здание, построенное в 1914 году как окружной суд, имеет богатую историю. Архитектурный проект фасадов разработан ростовским архитектором Петром Любимовым при участии А. Г. Ерохина.
С момента своего создания здание служит своим первоначальным целям более 110 лет. До революции здесь располагался окружной суд, а в советский период находились высшие донские региональные суды.
С конца 1920-х годов часть здания заняла краевая прокуратура. Впоследствии здесь разместились президиум адвокатов, юридическая школа, филиал заочного юридического института и Железнодорожный суд.
В 2003 году началось строительство нового восьмиэтажного корпуса областного суда, который был открыт в 2009 году. Новое здание соединено со старым двухэтажным переходом.