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На ремонт двух пешеходных мостов в Ростове потратят 1,5 миллиона рублей

На ремонт двух пешеходных мостов в Ростове потратят 1,5 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону выделят порядка 1,5 миллиона рублей на содержание и ремонт двух пешеходных мостов. Работы будут проводиться на улицах Менжинского и Штахановского (остановка «Лестница»). Согласно документации на сайте госзакупок деньги берут из городского и областного бюджетов.

Подрядчику отводится два месяца на выполнение работ. Ему следует обновить конструкции, нанести новую краску, установить светильники и так далее.

Заявки принимаются до 1 октября. На следующий день пройдёт электронный аукцион, с помощью которого определят победителя. Заказчиком выполнения работ выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.

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