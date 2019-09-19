На ремонт двух пешеходных мостов в Ростове потратят 1,5 миллиона рублей



В Ростове-на-Дону выделят порядка 1,5 миллиона рублей на содержание и ремонт двух пешеходных мостов. Работы будут проводиться на улицах Менжинского и Штахановского (остановка «Лестница»). Согласно документации на сайте госзакупок деньги берут из городского и областного бюджетов.



Подрядчику отводится два месяца на выполнение работ. Ему следует обновить конструкции, нанести новую краску, установить светильники и так далее.



Заявки принимаются до 1 октября. На следующий день пройдёт электронный аукцион, с помощью которого определят победителя. Заказчиком выполнения работ выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.