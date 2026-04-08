В Миллерово перед Пасхой еще одно кладбище завалили мусором. Об этом жители написали в соцсетях 6 апреля.
Перед церковным праздником люди пришли на могилы родных. Они хотели убрать захоронения и почтить память близких. Однако на месте горожане увидели свалку.
По словам местных жителей, кто-то убрал могилу своего родственника. Сухую траву просто свалили возле чужого захоронения. На этом все не закончилось.
Среди могил люди заметили и старый памятник. Он лежал в перевернутом виде. Вероятно, его сняли для установки нового надгробия. При этом конструкцию решили не относить на общую свалку.
Горожан возмутила такая «уборка». По их словам, подобное происходит уже не впервые.