На Дону бывшего инженера электросетей будут судить после гибели пары при пожаре. Трагедия произошла 16 сентября 2024 года в селе Александровка Азовского района.В тот день рядом с домами на улице Верхней произошло короткое замыкание. От искр загорелась сухая трава. Затем пламя перекинулось на дом № 20.Внутри находились маломобильные супруги. Они не успели выбраться из дома. Пенсионеры погибли, отравившись угарным газом.По версии следствия, к случившемуся может быть причастен 41-летний бывший главный инженер электросетей. Следователи считают, что он не исполнял свои обязанности должным образом. Мужчина не организовал осмотр и ремонт линий электропередачи. Из-за этого провода провисали. В ветреную погоду они соприкасались друг с другом.В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц». В прокуратуре Ростовской области сообщили, что материалы уже передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.