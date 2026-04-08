Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону бывшего инженера электросетей будут судить после гибели пары при пожаре. Трагедия произошла 16 сентября 2024 года в селе Александровка Азовского района.

В тот день рядом с домами на улице Верхней произошло короткое замыкание. От искр загорелась сухая трава. Затем пламя перекинулось на дом № 20.

Внутри находились маломобильные супруги. Они не успели выбраться из дома. Пенсионеры погибли, отравившись угарным газом.

По версии следствия, к случившемуся может быть причастен 41-летний бывший главный инженер электросетей. Следователи считают, что он не исполнял свои обязанности должным образом. Мужчина не организовал осмотр и ремонт линий электропередачи. Из-за этого провода провисали. В ветреную погоду они соприкасались друг с другом.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц». В прокуратуре Ростовской области сообщили, что материалы уже передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика