Власти Ростова подали в суд на «Лукойл» из-за разрытия дорог

Фото: Donday

Городские власти Ростова-на-Дону приняли решение обратиться в суд с претензиями к компании «Ростовские тепловые сети», входящей в группу «Лукойл». Причиной стали нарушения в процессе ремонта дорожного покрытия после проведения работ этой ресурсоснабжающей организацией. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.По словам Александра Скрябина, восстановление дорог после разрытий является одним из ключевых приоритетов городской администрации. Однако, как отметил мэр, «Ростовские тепловые сети» проявили халатность, не обеспечив должного качества ремонтных работ.- Вопрос разрытий и последующего ремонта дорожных покрытий — один из приоритетных для города. К сожалению, не все наши подрядчики, в том числе ресурсоснабжающие организации, спешат соблюдать установленные стандарты, — заявил Скрябин. — «Ростовские тепловые сети» продемонстрировали наиболее безответственный подход в этом вопросе.В связи с этим департамент дорог администрации Ростова-на-Дону рассматривает возможность ужесточения мер в отношении подрядчиков. В частности, обсуждается увеличение штрафных санкций для владельцев инженерных коммуникаций, которые не соблюдают установленные требования к качеству восстановления дорожного полотна.