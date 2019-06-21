На реабилитацию после травмы супругу ростовчанки футболисту Тарасову требуется два месяца



Реабилитация мужа ростовчанки Дмитрия Тарасова займёт два месяца. Как рассказал сам футболист, недавно ему сделали операцию на ноге.



Травму он получил во время последней игры «Локомотива». Повредив мышцу, спортсмен сначала думал, что будет достаточно несложных процедур для постановления. Но, как заявили итальянские врачи, нужно было провести операцию.



В своём микроблоге Тарасов написал, что всё прошло успешно. Теперь мышце требуется время на восстановление. Молодой человек ходит с гипсом и на костылях.



Напомним, недавно стало известно, что «Локомотив» не захотел продлевать контракт с Дмитрием. Так что, возможно, эти два месяца у него уйдут на поиски нового клуба.