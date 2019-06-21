Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На реабилитацию после травмы супругу ростовчанки футболисту Тарасову требуется два месяца

На реабилитацию после травмы супругу ростовчанки футболисту Тарасову требуется два месяца
Реабилитация мужа ростовчанки Дмитрия Тарасова займёт два месяца. Как рассказал сам футболист, недавно ему сделали операцию на ноге.

Травму он получил во время последней игры «Локомотива». Повредив мышцу, спортсмен сначала думал, что будет достаточно несложных процедур для постановления. Но, как заявили итальянские врачи, нужно было провести операцию.

В своём микроблоге Тарасов написал, что всё прошло успешно. Теперь мышце требуется время на восстановление. Молодой человек ходит с гипсом и на костылях.

Напомним, недавно стало известно, что «Локомотив» не захотел продлевать контракт с Дмитрием. Так что, возможно, эти два месяца у него уйдут на поиски нового клуба.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.