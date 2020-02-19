Сразу после подписания контракта с «Рубином» муж ростовчанки Костенко Тарасов получил травму



Супруг ростовчанки Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов попал в больницу. Спортсмен получил травму во время тренировки. Известно, что он повредил ногу, и сейчас врачи обследуют футболиста. В клубе «Рубин» сообщили, что на поле он получил болезненный удар, и точный диагноз пока не известен.



Тарасов 18 февраля, наконец, подписал контракт с казанцами. До этого он около полугода сидел без работы после того, как летом «Локомотив» отказался продлевать с ним соглашение. В середине января Дмитрий отправился на сборы с «Рубином». После месячного просмотра клуб подписал его до конца сезона-2019/2020. Напомним, ранее известный футбольный агент Алексей Сафонов высказал сомнение по поводу того, что Тарасов сможет потянуть уровень «Рубина».



Дмитрий играл за «Локо» с 2010-го по 2019 год. В феврале 2016-го он спровоцировал скандал, показав во время матча майку с изображением Владимира Путина, под которым было написано: «Самый вежливый президент». Комитет УЕФА тогда открыл дело против московского клуба, так как действия спортсмена нарушили регламент, согласно которому футболисты не могут демонстрировать политические лозунги.



В начале лета 2019 года молодой человек во время игры получил травму. Без согласования с администрацией клуба он решил сделать операцию в Риме. «Локомотив» отказался оплачивать ему лечение, но Тарасов подал заявление в Российский футбольный союз и выиграл процесс. Почти сразу у него истёк контракт с москвичами.



Недавно у него от супруги Анастасии Костенко родилась вторая дочь. Девушка вместе с малышкой уже вернулись из роддома.

