Юрий Слюсарь раскритиковал благоустройство парка в городе Шахты

Фото: правительство Ростовской области.

Во время рабочей поездки в Шахты врио губернатора Юрий Слюсарь проинспектировал ход работ по благоустройству Александровского парка.Реконструкция центрального парка в Шахтах началась еще в 2019 году. За прошедшие несколько лет на объекте меняли подрядчиков, работы приостанавливали. Причиной стали низкие темпы выполнения работ и необходимость ревизии уже выполненных объемов по заключенным ранее муниципальным контрактам.Уже в 2024 году на участке приступили к выполнению очередного этапа благоустройства. Старые деревья выкорчевали, уложили на большой территории плитку и организовали систему полива. В настоящее время на участке приступили к выкладке тротуара, оборудовали велодорожки. К концу 2025 года можно засеять газоны и установить скамейки.Глава региона раскритиковал подход к благоустройству, которое начали с вырубки деревьев. Вместо пруда с прогулочными карманами проектировщики запланировали газон под открытым небом с несколькими игровыми и спортплощадками.- Не может считаться полноценным благоустройство парка, если оно заключается в том, чтобы вырубить старые деревья, ничего не посадив взамен, а только «закатав» огромные площади плиткой. Водоём закопали, деревья спилили и проложили дорожки! Это точно не про комфорт и заботу о людях, - потребовал Юрий Слюсарь.Глава региона посоветовал полностью пересмотреть проект благоустройства парка и обсудить его с жителями города. Он поручил восстановить исторически существовавший здесь водоем и увеличить площадь зеленых зон с высадкой деревьев и кустарников.Новый проект может принять участие во Всероссийском конкурсе благоустройства, чтобы в дополнение к региональному получить и федеральное финансирование.