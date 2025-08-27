В Шахтах к началу октября отремонтируют аварийные участки коллектора

Фото: правительство Ростовской области.

Врио губернатора Юрий Слюсарь посетил аварийные объекты ЖКХ в микрорайоне ХБК города Шахты. Он проверил ход ремонтных работ и встретился с местными жителями.Для восстановления работоспособности канализационного коллектора на участке по улице Текстильной на глубине больше 5 метров заменят 450 метров труб диаметром 600 мм и построят колодцы. Часть работ выполнили – всего заменено 100 метров сетей. В ходе ремонта проложили более полукилометра обводного коллектора, задействовали гидравлическую станцию и погружной насос для отвода стоков из жилых домов по улице Ворошилова.На проведение работ и закупку необходимой техники выделили около 170 миллионов рублей из областного бюджета.Работы на участке водопровода и канализационного коллектора должны завершить к началу октября.- То, что я вижу, – это просто жуть! Будем держать вопрос на контроле до полного окончания работ. Завершайте работы по замене сетей. Осушайте затопленные подвалы и проводите их дезинфекцию. Затем с теплоснабжающей организацией надо будет отработать восстановление оборудования, чтобы к началу отопительного сезона дома были подготовлены. Задача – своевременно и качественно завершить работы, обеспечив людям нормальные условия жизни, - поручил Юрий Слюсарь.По словам главы администрации Шахт Людмилы Овчиевой, накануне гордума приняла решение о принятии на баланс города аварийного участка коллектора и насосной станции в поселке Олимпийском. Это позволит заменить участок коллектора на трубу большей пропускной способности – диаметром 400 мм вместо нынешних 100 мм. Из-за слабой пропускной способности коллектор не справляется с отводом стоков из десяти многоэтажек поселка.Напомним, с 30 июля в Шахтах введен решим повышенной готовности из-за проблем с водой. Меры помогли направлять средства на закупку нужной техники и материалов, оплату работ. Водопровод на улице Ворошилова снабжает водой свыше 22 тысяч человек и восемь соцобъектов. Износ сетей, построенных в 1986 году, превышает уже 85%. Канализационный коллектор 1962 года постройки по улице Текстильной обслуживает практически 7 тысяч жителей. Высокий износ – 92% – был причиной постоянных подрывов. Подтапливало территории домов, социальных и коммерческих объектов.