Директор «Рубина» оценил шансы мужа ростовчанки Костенко Тарасова на возвращение в спорт



Спортивный директор «Рубина» оценил шансы Дмитрия Тарасова на возвращение в большой футбол. Сейчас спортсмен находится вместе с казанцами на сборах в Турции.



Руководство клуба пригласило Тарасова на просмотр, и футболист надеется, что сможет подписать контракт с «Рубином». Он уже полгода находится без работы после того, как ушёл из «Локомотива», за который выступал девять лет.



О возможностях подписания контракта с Дмитрием высказался спортивный директор казанской команды Олег Яровинский. Он отметил, что футболист все эти месяцы ходил в спортзал, занимался кикбоксингом.



- Было проведено тестирование, Дима находится в отличной форме. Он пока ещё не достиг своего прежнего уровня, но полностью готов к работе, - уверен Яровинский. - Я его знаю давно, ярлык гуляки и «кайфарика», который ему пытаются налепить, он совершенно не заслуживает. У Димы шикарная карьера, матчи за сборную, выигранные титулы. Это главное.



Ранее о возможностях Тарасова играть за «Рубин» рассказал известный футбольный агент Алексей Сафонов. Он считает, что футболист сейчас вряд ли сможет потянуть уровень казанцев.



Напомним, Дмитрий играл за «Локомотив» с 2010-го по 2019 год. В начале лета прошлого года он получил травму во время матча и, не согласовав операцию с администрацией клуба, отправился на лечение в Рим. Руководство команды отказалось оплачивать процедуру. Тарасов обратился с претензией в РФС и выиграл процесс. Тогда же истёк его контракт с москвичами, и клуб не стал продлевать его. В летнее трансферное окно мужчина не смог найти клуб, и полгода сидел без работы. За это время стало известно, что его супруга ростовчанка Анастасия Костенко ждёт второго ребёнка. Недавно пара сообщила, что у них родится девочка.

