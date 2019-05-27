На рассылку писем со штрафами в Ростовской области потратят 15 млн рублей



В Ростовской области на рассылку писем со штрафами выделят 15 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает Центр безопасности дорожного движения. Отмечается, что средства выделят из дорожного фонда донского региона.



Планируется, что учреждение в течение года будет пользоваться услугами почтовой связи для рассылки уведомлений о нарушении правил дорожного движения. Исполнитель должен выполнять договор с момента его подписания и до 31 декабря 2019 года.