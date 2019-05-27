Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На рассылку писем со штрафами в Ростовской области потратят 15 млн рублей

На рассылку писем со штрафами в Ростовской области потратят 15 млн рублей
В Ростовской области на рассылку писем со штрафами выделят 15 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Центр безопасности дорожного движения. Отмечается, что средства выделят из дорожного фонда донского региона.

Планируется, что учреждение в течение года будет пользоваться услугами почтовой связи для рассылки уведомлений о нарушении правил дорожного движения. Исполнитель должен выполнять договор с момента его подписания и до 31 декабря 2019 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.