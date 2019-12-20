На перевозку членов избиркома Ростовской области потратят почти 3 млн рублей



В Ростовской области выделили почти три миллиона рублей на перевозку членов избирательной комиссии. На период с момента подписания контракта по 30 апреля им предоставят пять авто. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает сам избирком.



Исполнитель должен предоставить в пользование четыре легковушки и один автобус. В документации указано, что подрядчик за свои средства должен чинить автомобили и давать зарплату водителям. Отмечается, что каждый автомобилист должен подать машину в течение 20 минут после экстренного вызова.



Деньги выделяют из областного бюджета.