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На разметку и дорожные знаки в Ростове потратят 560 млн рублей

На разметку и дорожные знаки в Ростове потратят 560 млн рублей
В Ростове-на-Дону потратят почти 560 миллионов рублей на разметку проезжей части и дорожные знаки. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Работы рассчитаны на три года. Крайний срок — 25 декабря 2022 года. В 2020-м выделяется 142,5 миллионов рублей, в 2021-м и 2022-м — по 162 миллиона. Средства выделяют из городского бюджета.

Заказчиком выступает департамент автодорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону. На улицах заменят дорожные знаки со светоотражающим покрытием, а также нанесут новую разметку.

Заявки принимаются до 28 февраля 2020 года.

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