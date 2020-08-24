На птичники бывшего агрохолдинга «Евродон» завезли индюшат из Германии

В Красносулинском районе Ростовской области группа компаний «Дамате» завезла 200 тысяч голов суточных индюшат.С рабочим визитом 25 августа площадку «Индюшкин двор» посетил губернатор Ростовской области.Глава региона обсудил с руководством «Дамате» Наумом Бабаевым и Рашидом Хайровым планы по возобновлению производства индейки в донском регионе.Индюшек привезли из Германии. После 42 дней подращивания птиц отправят на 16 площадок откорма, где уже ведутся подготовительные работы и будут завершены в ближайшем будущем. В 2020 году на переработку с донских площадок отправят три тысячи тонн птичьего мяса в живом весе. До конца года «Дамате» планирует ввести в регионе дополнительные шесть площадок откорма и две — подращивания.- Для нас принципиальная задача – запустить остановленные предприятия. Речь идет о производстве индейки и утки. Также немаловажная задача – обеспечить людей работой. До конца текущего года 1200 человек будут работать на этих производствах, процесс будет продолжаться. Мы рассчитываем, что следующий, 2021 год станет переломным в вопросе роста объемов сельхозпродукции, производимой в Ростовской области. Для этого в регионе есть все резервы. Если наши планы реализуются и здесь, и в Миллеровском, и Октябрьском районах, то совершенно точно восстановим свои позиции по производству мяса птицы.Имущественный комплекс «Дамате» взяла в аренду у АО «Россельхозбанк», который ранее принадлежал ООО «Евродон», - рассказал Василий Голубев.В рамках реализации проекта по перезапуску мощностей производства индейки в донском регионе запустили площадку подращивания. В настоящий момент на предприятии проводится технологический аудит и осуществляются меры по ликвидации производственных рисков. Особое значение при восстановлении мощностей и в дальнейшем производстве птичьего мяса, имеет биологическая безопасность объектов. Данному фактору уделяется отдельное внимание.- Наша компания очень серьезно относится к вопросу возобновления производства мяса индейки в Ростовской области. У нас есть громадный и успешный опыт работы и запуска таких масштабных проектов, которые мы видим тут, в донском регионе. Сейчас мы восстанавливаем то, что простаивает несколько лет, исправляем ошибки – те, что были допущены в предыдущие периоды. Мы ищем пути модернизации, отрабатываем новые технологии. Главный вопрос связан с биобезопасностью на предприятии. Это основа производства любой продукции, - отметил соучредитель группы компаний «Дамате» Рашид Хайров.Напомним, недавно губернатор Ростовской области обсудил вопрос восстановления производства мяса птицы в регионе с президентом России Владимиром Путиным.Группа компаний «Дамате» является российским сельскохозяйственным холдингом,которая развивает параллельно несколько направлений: производство и переработка индейки, молочное животноводство, переработка молока и производство баранины. Деятельность организации охватывает Северо-Кавказский федеральный округ, Пензенскую, Тюменскую и Ростовскую области.С июля 2020 года в Красносулинский район была произведена поставка в 360 тысяч яиц индюков для инкубации и 100 тысяч голов молодняка. Всего за год было ввезено в Ростовскую область около 2,8 миллионов птичьих яиц. К концу декабря планируется произвести около 2,65 тысяч тонн мяса индейки. На предприятиях «Дамате» работают более шести тысяч сотрудников.