На бывшего главу Первомайского района Ростова завели уголовное дело

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Первомайского Района Артура Григоряна. Его подозревают в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в следственном управлении по Ростовской области.По версии следствия, в Первомайском районе более 86 предпринимателей работали без разрешительных документов. Доходы от незаконных нестационарных объектов шли мимо бюджета Ростова-на-Дону. Григорян, используя свои должностные полномочия, давал сотрудникам незаконные указания и не применял меры по пресечению теневой торговли.В настоящее время выясняются все обстоятельства совершённого преступления.