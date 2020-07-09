На бывшего главу Первомайского района Ростова завели уголовное дело
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Первомайского Района Артура Григоряна. Его подозревают в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в следственном управлении по Ростовской области.
По версии следствия, в Первомайском районе более 86 предпринимателей работали без разрешительных документов. Доходы от незаконных нестационарных объектов шли мимо бюджета Ростова-на-Дону. Григорян, используя свои должностные полномочия, давал сотрудникам незаконные указания и не применял меры по пресечению теневой торговли.
- Действия подозреваемого повлекли причинение материального ущерба в виде упущенной выгоды от незаконного функционирования установленных без разрешительной документации нестационарных торговых объектов, - отметили в ведомстве.
В настоящее время выясняются все обстоятельства совершённого преступления.
- Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации района признано законным. Ход расследования взят прокуратурой на контроль, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Первомайского района.