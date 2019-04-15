На Дону возбудили дело в отношении чиновницы за махинации с землей



В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению имуществом Каменского района. Чиновница подозревается в махинациях с землёй.

- По версии следствия, в 2018 году она незаконно, без проведения торгов, передала в аренду общественной организации два земельных участка, - рассказали в Следственном управлении СКР Ростовской области.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.