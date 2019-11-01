На Дону температура воздуха поднимется до +22 градусов



В донском регионе снова потеплеет. Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют плюсовую температуру с начала рабочей недели. Воздух прогреется до +22 градусов.



Во вторник, 5 ноября, днем столбик термометра покажет +14 градусов, а ночью +8 градусов. В среду, 6 ноября, температура поднимется до +17 градусов днем и до +11 градусов ночью.



В четверг, 7 ноября, днем ожидается до +22 градусов днем, ночью – до +12 градусов. В донской столице в этот день прогнозируют +21 градус днем и +10 – ночью. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду, без осадков.



В пятницу, 8 ноября, термометр покажет до +20 градусов днем и до +9 ночью. Погода будет пасмурной, но не дождливой.