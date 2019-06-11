В Ростовской области в четверг ожидается жара до +37 градусов



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Четверг, 13 июня, станет самым жарким днём недели. В полдень в ряде районов Ростовской области воздух прогреется до +37 градусов.



По данным Ростовского гидрометцентра, на территории региона - переменная облачность. В отдельных районах небольшой и умеренный кратковременный дождь, в некоторых местах - с грозой. Ветер восточный и северо-восточный, будет дуть со скоростью 8-13 м/с, при грозе возможны порывы до 18 м/с.



Температура воздуха по области днём - до +32…+37 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18…+23, на севере и востоке региона - до +14 градусов.



К концу недели температура немного спадёт. На выходных в Ростове ожидается до +32 градусов в субботу и до +30 градусов в воскресенье. Осадков в эти дни не ожидается. Погода будет ясной и солнечной.



По данным ГУ МЧС по Ростовской области, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных районах и в Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность - 5-го класса.