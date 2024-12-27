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На площади Космонавтов в Ростове образовалась пробка из-за массового ДТП

На площади Космонавтов в Ростове образовалась пробка из-за массового ДТП
В Ростове на площади Космонавтов образовалась пробка из-за массового ДТП. Авария произошла 27 декабря на улице Космонавтов.

По данным на 12:40, затор на проспекте Космонавтов растянулся примерно на полкилометра. Движение затруднено от торгового центра Вавилон. Водители едут со скоростью не более 10 километров в час. В кольце площади Космонавтов ситуация тяжелее. Автомобилям сложно проезжать по кольцу из-за затора. Машины двигаются очень медленно от Северного рынка и вдоль кольца.

В региональной Госавтоинспекции аварию пока не комментировали.
Фото: дондей
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