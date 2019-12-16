На Новый год и Рождество в Ростове продлят работу транспорта



В Ростове-на-Дону продлят работу транспорта на Новый год и Рождество. Ночью 1 и 7 января автобусы будут ходить до 3 часов. Об этом жителям города сообщили в департаменте транспорта Ростова.



Напомним, в новогоднюю ночь центральные улицы донской столицы станут пешеходными. Дороги закроют для транспорта на Большой Садовой - на участке от Будённовского до Ворошиловского, а также на Социалистической, Серафимовича и Шаумяна - на отрезке от Семашко до Будённовского. О том, как изменятся маршруты автобусов, пока не сообщается.



Проезжую часть закроют с 18 часов 31 декабря до 6 часов 1 января. В главную ночь года возле главной ёлки в парке Горького пройдёт праздничный концерт. Ростовчан поздравят Юлианна Караулова и DJ Грув.