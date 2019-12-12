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На нескольких участках в центре Ростова ограничат движение из-за новогодних мероприятий

На нескольких участках в центре Ростова ограничат движение из-за новогодних мероприятий
В Ростове в центре города на нескольких участках ограничат движение транспорта из-за новогодних мероприятий. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Ограничения начнут действовать в конце декабря. Так, с полуночи 26 декабря до 23 часов 20 января для транспорта закроют переулок Газетный на участке от улицы Красноармейской до Максима Горького.

Кроме того, в новогоднюю ночь пешеходными станут ещё несколько участков. Так, с 18 часов 31 декабря до 6 часов 1 января запрет для транспорта вводится на Большой Садовой на отрезке от проспекта Ворошиловского до проспекта Буденновского, улицах Шаумяна, Социалистической, Серафимовича. Ограничение установят на участках от переулка Семашко до проспекта Буденновского.

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