На нескольких участках в центре Ростова ограничат движение из-за новогодних мероприятий



В Ростове в центре города на нескольких участках ограничат движение транспорта из-за новогодних мероприятий. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.



Ограничения начнут действовать в конце декабря. Так, с полуночи 26 декабря до 23 часов 20 января для транспорта закроют переулок Газетный на участке от улицы Красноармейской до Максима Горького.



Кроме того, в новогоднюю ночь пешеходными станут ещё несколько участков. Так, с 18 часов 31 декабря до 6 часов 1 января запрет для транспорта вводится на Большой Садовой на отрезке от проспекта Ворошиловского до проспекта Буденновского, улицах Шаумяна, Социалистической, Серафимовича. Ограничение установят на участках от переулка Семашко до проспекта Буденновского.