Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Крещение в Ростове продлят работу общественного транспорта

На Крещение в Ростове продлят работу общественного транспорта
В Ростове в праздник Крещения продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В ряде храмов донской столицы праздничные службы пройдут в ночное время. В связи с этим автобусы будут ходить до часа ночи. Работу маршрутов №№ 4, 34, 6, 78, 83, 70 продлят до двух часов ночи.

Напомним, что Крещение Господне отмечается с 18 на 19 января. В эти дни в Ростове для совершения обряда омовения оборудуют восемь купелей. В местах купания будут дежурить медики и спасатели.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.