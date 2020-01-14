На Крещение в Ростове продлят работу общественного транспорта



В Ростове в праздник Крещения продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.



В ряде храмов донской столицы праздничные службы пройдут в ночное время. В связи с этим автобусы будут ходить до часа ночи. Работу маршрутов №№ 4, 34, 6, 78, 83, 70 продлят до двух часов ночи.



Напомним, что Крещение Господне отмечается с 18 на 19 января. В эти дни в Ростове для совершения обряда омовения оборудуют восемь купелей. В местах купания будут дежурить медики и спасатели.