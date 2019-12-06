В новогоднюю ночь центральные улицы Ростова сделают пешеходными



На центральных улицах Ростова-на-Дону почти ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог города.



В переулке Газетном закроют дорогу на участке от Красноармейской до Максима Горького. Ограничения будут действовать с полуночи 26 декабря до 23 часов 20 января.



В новогоднюю ночь перекроют Большую Садовую на отрезке от Ворошиловского до Будённовского, а также улицы Шаумяна, Социалистическую и Серафимовича между переулком Семашко и проспектом Будённовским. Автомобили не смогут проехать с 18 часов 31 декабря до 6 часов 1 января.



Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий. Гуляющие смогут пешком пройтись по центральным улицам города.