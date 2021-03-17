На Нахичевани в Ростове ограничения движения продлили на три месяца
В донской столице продлили ограничения движения на нескольких улицах. Временные неудобства продлятся до 30 июня.
Автомобилистам запретят проезд по улицам 31-я и 32-я Линии - на участке от улицы Вити Черевичкина до Сарьяна, а также в районе домов № 3 и № 59 на 38-й Линии.
Как сообщал Rostov.ru, ограничение ввели 6 января в связи с прокладкой сети подземных инженерных коммуникаций (водопровода, газопровода, электросети и канализации). Работы планировали завершить до 2 апреля, однако через несколько месяцев решили продлить до середины лета.