В Ростове ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В Пролетарском районе донской столицы ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Временный запрет ввели в связи с проведением сети подземных инженерных коммуникаций (электросети, газопровода, водопровода и канализации).С 5 января автомобилисты не смогут ездить по улице 19-я Линия от улицы Листопадова до Закруткина. Движение будет перекрыто и на улицах Листопадова и Богданова. Там проезд закроют от 10-й до 37-й Линии. Ограничение действует до 2 мая.На следующий день, 6 января, водители не смогут проехать по улицам 32-я Линия и 31-я Линия. Движение ограничат на участке от улицы Сарьяна до улицы Вити Черевичкина. Ограничение планируют снять 2 апреля.