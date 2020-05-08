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В Ростове из-за ремонтных работ продлили ограничение движения в районе Нахичевань

В Ростове из-за ремонтных работ продлили ограничение движения в районе Нахичевань

На нескольких улицах района Нахичевань продлят ограничение движения транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, до 31 мая закрыто транзитное движение по улице Мясникова на участке от 11-й Линии до 19-й Линии.

До 28 августа ограничение транзитного движения также продлят на участке от 19-й Линии до 31-й Линии.

Изменение схемы движения произошло из-за реконструкции канализационного коллектора по улицам Мясникова – Сарьяна. В связи с продолжением работ ограничение продлят.

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