В Ростове из-за ремонтных работ продлили ограничение движения в районе Нахичевань

На нескольких улицах района Нахичевань продлят ограничение движения транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Так, до 31 мая закрыто транзитное движение по улице Мясникова на участке от 11-й Линии до 19-й Линии.До 28 августа ограничение транзитного движения также продлят на участке от 19-й Линии до 31-й Линии.Изменение схемы движения произошло из-за реконструкции канализационного коллектора по улицам Мясникова – Сарьяна. В связи с продолжением работ ограничение продлят.