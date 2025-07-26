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В Ростовской области в результате атаки беспилотников погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Трагедия произошла на трассе Зимовники – Ремонтное – Элиста. Личности жертв устанавливаются.Ночью атаки дронов также отразили в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринском Шолоховского района из-за падения БПЛА отключилось электричество в частных домах. Инцидент произошел на улице Терновой.«В одном из домов повреждены кровля и фасад, выбиты окна, пострадали хозяйственные постройки. По предварительным данным, люди не пострадали. Информация уточняется», — отметил глава региона.