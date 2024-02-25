В центре Ростова-на-Дону разрушается дом ученого Дмитрия Ивановского

Фото: Ростов.Ру

В центре Ростова-на-Дону на глазах разрушается двухэтажный дом № 87 на улице Социалистической. Со здания на тротуар осыпаются части фасада. Кадры были сделаны 24 февраля.Объект был построен в конце 19-го века. В 2012-м был признан аварийным, а затем расселен. С балконов начали откалываться куски бетона, а со стен летит штукатурка и кирпичная кладка. Часть пешеходной дорожки рядом со строением пришлось оцепить сигнальной лентой для безопасности прохожих.Дом известен тем, что в нем жил основоположник вирусологии, физиолог растений, микробиолог Дмитрий Ивановский. Его научные труды ценятся во всем мире и остаются актуальными до сих пор. В честь этого выдающегося человека на фасаде дома установили мемориальную табличку.Ростовчане обеспокоены состоянием дома и просят отреставрировать старинный объект.