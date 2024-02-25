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В центре Ростова-на-Дону разрушается дом ученого Дмитрия Ивановского

В центре Ростова-на-Дону разрушается дом ученого Дмитрия Ивановского
В центре Ростова-на-Дону на глазах разрушается двухэтажный дом № 87 на улице Социалистической. Со здания на тротуар осыпаются части фасада. Кадры были сделаны 24 февраля.

Объект был построен в конце 19-го века. В 2012-м был признан аварийным, а затем расселен. С балконов начали откалываться куски бетона, а со стен летит штукатурка и кирпичная кладка. Часть пешеходной дорожки рядом со строением пришлось оцепить сигнальной лентой для безопасности прохожих.

Дом известен тем, что в нем жил основоположник вирусологии, физиолог растений, микробиолог Дмитрий Ивановский. Его научные труды ценятся во всем мире и остаются актуальными до сих пор. В честь этого выдающегося человека на фасаде дома установили мемориальную табличку.

Ростовчане обеспокоены состоянием дома и просят отреставрировать старинный объект.
Фото: Ростов.Ру
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